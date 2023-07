Sant'Agata de' Goti, una marcia lunga nove chilometri per richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione

Sensibilizzare l'intera cittadinanza sull'importanza della prevenzione e richiamare l'attenzione sulla problematica delle malattie oncologiche. Questo l'obiettivo della prima "Marcia in rosa" organizzata ieri a Sant'Agata de' Goti dal gruppo "Noi di Bagnoli del 1972".

Un momento ludico, una lunga passeggiata di circa 9 chilometri, a carattere non agonistico, partita nel pomeriggio dalla chiesa Maria SS. Assunta in Cielo nella frazione di Bagnoli. Un percorso che attraversando Longano e passando per l'edicola votiva di San Sebastiano ha condotto i tanti partecipanti, contraddistinti dal colore rosa della manifestazione, alla "Grotta di Lourdes" a Sant'Agata de' Goti.

La prima iniziativa del genere in città con l'obiettivo, adesso, di promuovere nuovi momenti di sensiblizzazione su di una tematica, quella delle malattie oncologiche, purtroppo di strettissima attualità.