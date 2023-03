Alla scoperta del Duomo di Benevento. Le "Passeggiate beneventane", appuntamento promosso dall'oratorio "Giardini Angela Merici", per questa prima domenica di marzo propone un "viaggio" nella cattedrale beneventana. A raccontare la storia del duomo, distrutto dai bombardamenti delle truppe alleate nel corso della seconda guerra mondiale e poi ricostruito, sarà come sempre Lilli Notari studiosa ed appassionata della storia cittadina. «L'idea delle "Passeggiate beneventane" è nata per far conoscere spiega gli aspetti più interessanti della città. Le nostre mete sono gli angoli nascosti ed il grande patrimonio storico-artistico cittadino che noi beneventani, avendoli ogni giorno dinanzi agli occhi, finiamo per non vedere più perché appartengono alla quotidianità. Finiscono col diventarci praticamente invisibili».

Il successo riscontrate nelle precedenti "passeggiate" (quella di domenica è la nona) conferma ancora una volta il desiderio di conoscere nei dettagli la storia della città e soprattutto di viverla in modo diverso. Non sarà trascurato, nel corso della visita, l'avvenimento del lontano 1910, quando nella giornata del 10 agosto nel duomo venne ordinato sacerdote colui che sarebbe diventato San Pio da Pietrelcina.

Dopo la visita ad alcune delle più interessanti chiese cittadine, come il Santissimo Salvatore e la basilica di San Bartolomeo, la Rocca dei Rettori e l'escursione guidata nel centro storico con conoscere il rione "Trescene", Lilli Notari condurrà i partecipanti alla scoperta dell'interno della cattedrale, lasciando alla prossima passeggiata, prevista nella prima domenica di aprile, la storia e la descrizione dell'esterno del duomo con la magnifica "porta major" ed il campanile.

«Nel corso della visita di questa domenica, oltre ad illustrare l'interno della cattedrale - anticipa la studiosa - ci soffermeremo su alcuni aspetti particolari: le navate, l'arco trionfale, gli stemmi. Successivamente scenderemo per visitare le tombe degli arcivescovi». Di interesse anche la cappella dei canonici e quella del Sacramento. Una tappa della visita è prevista anche nell'adiacente cortile del palazzo arcivescovile dove è possibile ammirare ancora uno stemma. «Gli appuntamenti organizzati dal "Giardini Angela Merici" nascono da un'idea, condivisa con don Marco Capaldo che coordina tutti gli eventi proposti dall'oratorio. L'obiettivo spiega ancora Notari - è creare occasioni per far incontrare le persone, mettendo al centro degli incontri le famiglie, infatti è prevista anche la partecipazione di ragazzi e bambini che restano affascinati dai racconti e dalla storia di ciò che vedono per la prima volta. Mi piace anche ricordare che alla seguitissima passeggiata storica alla Rocca dei Rettori prese parte anche una giovane coppia con tanto di carrozzina al seguito».

Lo scopo alla base delle passeggiate domenicali, oltre a tener viva la storia di Benevento è soprattutto quello di dare vita ad un'aggregazione sociale che, oggi, sembra sempre più difficile da attuare visto che la società odierna è governata dalla velocità e, purtroppo, dall'isolamento. Gli appuntamenti delle "Passeggiate beneventane sono seguite da uno zoccolo duro" di partecipanti ai quali di volta in volta si aggiungono altre persone interessate a conoscere la storia di Benevento. La partecipazione mediamente si attesta sulle 50/70 persone appartenenti in prevalenza ad età matura «che rivivono le abitudini di un tempo sottolinea con piacere la Notari quando di domenica, c'era prima la passeggiata con la famiglia, magari anche sotto la pioggia, e poi la messa». L'appuntamento alla scoperta del duomo di Benevento è fissato per domenica 5 marzo con ritrovo dei partecipanti in piazza Orsini alle 10. La partecipazione è, come sempre, gratuita e non occorre la prenotazione.