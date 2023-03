Una scala mobile per evitare le auto Sollecito al Comune dai residenti

BENEVENTO - Una scala mobile per evitare l'auto. Lo propone Anna Maria Mollica, già consigliere comunale e residente a Benevento alla Via Avellino, per "evitare il grande disagio per i pedoni residenti in questa zona, ormai a diffuso tasso di insediamento, a raggiungere il parallelo Viale degli Atlantici".

"La soluzione, non ecologica, - dice la signora Mollico - diventa pertanto quella di essere costretti ad utilizzare l’auto anche per tragitti brevi, considerando palesemente improponibili il percorso pericoloso su marciapiede di Via Intorcia verso la zona ospedaliera e quello di una scalinata troppo ripida raggiungibile, in salita, da una traversa di Via Avellino. Non aiutano all’attualità le inesistenti corse dedicate degli autobus urbani, sicuramente da aggiornare".

Per tale ragione la signora Mollicca "propone all’Amministrazione Comunale di volere prevedere e realizzare l’installazione di una scala mobile, capace di ridurre le difficoltà dei residenti di Via Avellino, e traverse collegate, a raggiungere anche la futura Cittadella degli Uffici ed utile a ridurre sensibilmente l’emissione di polveri sottili".