Lo sportello Seed dell'Università Giustino Fortunato, nell'ambito delle attività divulgative e formative messe in campo attraverso percorsi di auto-imprenditorialità e pre-incubazione, partecipa al lancio della prima call for ideas Traiano, lanciata da Sei Sannio, cioè il secondo innovation hub di Sei Ventures con sede a Benevento.

APPROFONDIMENTI Scuola, boom dei licei (non il classico): crescono gli istituti tecnici. Ecco le scelte degli studenti Scuola, stipendi differenziati tra Nord e Sud: è polemica su Valditara (che poi fa retromarcia) Medicina, si volta pagina: ​governo in campo contro il numero chiuso

Nella conferenza svoltasi nell'aula magna dell'ateneo, è stato presentato il programma di formazione e incubazione della call. Sono intervenuti il professor Paolo Palumbo, delegato alle attività di orientamento, placement e public engagement, Corrado Vittorio Ferrara, ceo di Scp Holding e coordinatore dello sportello Seed dell'Unifortunato, il ceo di Sei Sannio, Antonio Domenico Ialeggio, e Giuliana Vitale, business development di Sei Ventures.

Lo stesso Ferrara ha spiegato che «la call Traiano è la sintesi di un percorso già avviato negli anni scorsi e che stiamo continuando a seguire, attraverso le attività, per noi importanti e strategiche, che stiamo portando avanti con lo sportello Seed. In sintesi, comprende ben due opportunità, perché si coniugano gli aspetti di una start-up con la possibilità di poter realizzare le proprie idee in modo concreto. Seed è un acronimo anglosassone, che poi sostanzialmente vuole rappresentare la traduzione italiana della parola seme, che vogliamo rappresentare attraverso questo sportello, cioè il seme delle proprie idee che possono trovare una nuova collocazione all'interno di nuove call for ideas, e la prima è proprio Traiano». E ha aggiunto: «Abbiamo una collaborazione molto stretta con l'innovation hub Sei Sannio e con Sei Ventures. Questi progetti nascono per lanciare un messaggio: chiunque tu sia, un giovane, uno studente, un imprenditore, occupato o inoccupato, se hai un'idea che possa rappresentare per te anche un'opportunità di business, credici, provaci e partecipa a queste iniziative che ti offrono la possibilità di poter partecipare a un percorso da costruire insieme».



Ialeggio ha inoltre evidenziato che «la realtà sannita si propone di animare la cultura d'impresa, con il modello Seed, che abbiamo sviluppato perché quando si è a scuola o all'università si ha più tempo e soprattutto si ha accesso alle competenze dei docenti, che possono offrire supporto nella formazione. L'Unifortunato ha subito colto questa mentalità, per la quale l'università non è solo una stanza dove si va ad ascoltare qualcuno per poi preparare gli esami, ma è un centro di aggregazione, un centro di competenza, in cui bisogna portare le proprie idee e le proprie esperienze all'interno e ricevere il più possibile. In un percorso eccellente, già a scuola si dovrebbe ragionare sulla metodologia per realizzare idee. Un percorso che prevede una serie di attività, facendo in modo che quest'idea abbia un percorso ben definito fino all'attuazione. Il nostro obiettivo - ha continuato - non è quello di puntare alla super start-up unicorno che ci renderà miliardari, ma è quello di avere 2mila, 5mila piccole e medie realtà che magari sono nate proprio tra i banchi dell'università. Scuola, università e impresa: questo il modello di business alla base dell'offerta di Sei Sannio». A suo avviso in questo percorso «sono tanti gli attori coinvolti, nazionali e internazionali, e siamo riusciti anche ad attirare l'attenzione di grandi players che hanno visto nella nostra Benevento un modello che inizia a funzionare. Siamo stati tra i primi a vincere riconoscimenti internazionali, che sono stati finanziati e che sono sul mercato, quindi diciamo che abbiamo una visione di concretezza, più che una a divenire».

Oggi, dunque, anche l'università gioca un ruolo più importante anche nell'approccio al mondo del lavoro e l'Unifortunato, attraverso queste sfide, svolge il suo ruolo in maniera proficua.