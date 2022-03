BENEVENTO - Tredici ampie aule su 3 livelli, laboratori didattici e aule multifunzionali e informatiche supportate da avanzati sistemi audiovisivi (per una proficua fruizione sia in sede che a distanza), banchi attrezzati con connessione ad internet, postazioni con microscopi, lampade di ingrandimento, spazi dedicati alla cartografia, alla mineralogia, alla geologia: questo e altro nel «Cubo», la nuova sede universitaria che ospita il dipartimento di Scienze e tecnologie dell’università del Sannio. La struttura, in via dei Mulini, è stata inaugurata ieri mattina alla presenza del rettore Gerardo Canfora.