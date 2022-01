Unisannio a Benevento: l'incontro con Farinetti di Eataly e Mara Cafagna

«Dovete allearvi come aree interne e fare un discorso complessivo di promozione territoriale. Avete dei prodotti straordinari. Il futuro è lavorare insieme. Nelle Langhe abbiamo creato questo tipo di discorso e oggi abbiamo tantissimi turisti e hotel pieni». Lo ha detto l'imprenditore Oscar Farinetti, fondatore della catena Eataly, in occasione dell'apertura dell'anno accademico dell'Unisannio a Benevento, retta da Gerardo Canfora.

APPROFONDIMENTI L'UNIVERSITÀ Università, il Covid frena le nuove iscrizioni: il calo... IL CASO Università, perse cinquemila borse di ricerca L'INIZIATIVA Napoli, Federico II incontra 350 scuole per il «Manifesto...

«Io compro moltissimi prodotti del Sud - ha aggiunto Farinetti - per tutto il mondo. Qui avete due o tre vini bianchi (Falanghina, Greco e Fiano) tra i più buoni d'Italia, un olio d'oliva straordinario, cultivar ottime, ottimi formaggi, le castagne più buone del mondo. Occorre mettere insieme questi prodotti e raccontare una Campania meno conosciuta, che non è quella della pizza e della pasta».

In collegamento da Roma è poi intervenuta il ministro del Sud e della Coesione Territoriale, Mara Carfagna: «Appena possibile verrò in visita all'Università del Sannio per conoscere di persona l'ateneo. Intanto, lavoriamo alla riduzione del divario tra il Nord e il Sud e del Paese, anche nel campo della formazione universitaria. L'obiettivo è costruire le condizioni di contesto favorevoli per lavoro e ricerca; e i fondi del Pnrr saranno fondamentali».