All'Unisannio incontro tra domande e offerta di lavoro

L’Università degli Studi del Sannio punta ancora su iniziative in grado di creare connessioni tra gli studenti e il mondo del lavoro. Domani, martedì 6 giugno, a partire dalle ore 10 fino alle 14, il Gruppo Webuild, leader nel settore delle costruzioni e delle grandi opere, incontrerà gli studenti dell’Unisannio presso il Dipartimento di diritto economia e management e metodi quantitativi.

Una giornata dedicata al career service, un momento concepito per la costruzione del percorso professionale degli studenti che l’ateneo ripropone dopo le prime due tappe ai dipartimenti di Ingegneria e di Scienze e Tecnologie.

La multinazionale, che opera nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria in oltre 50 Paesi, e che attualmente risulta aggiudicatrice di progetti importanti nell’ambito del Pnrr, guiderà in questa giornata i ragazzi nel proprio percorso di orientamento al lavoro, contribuendo alla conoscenza delle skills più richieste e alle best practice per l’inserimento nel mercato del lavoro.