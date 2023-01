Unisannio, 500mila euro vanno al Sant'Agostino Digital Museum

L'Università del Sannio è stata ammessa al finanziamento del ministero della Cultura «per la realizzazione di interventi per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici». Per il Sant'Agostino Digital Museum, risultato quinto progetto su oltre 700 proposte ammesse a finanziamento, verrano investiti 500mila euro, che consentiranno di trasmormare l'attuale sede del dipartimento di Ingegneria dell'Ateneo, in un polo museale accessibile a tutti, attraverso l'utilizzo di dispositivi tecnologici, come visori di realtà aumentata, un’app dedicata e la creazione di oleogrammi trdimensionali per un percorso di visita del complesso.

L’idea è quella di rafforzare la funzione del complesso Sant’Agostino come polo culturale nel territorio sannita con la riqualificazione dell’auditorium, dell’annesso chiostro e degli spazi esterni per realizzare attività e momenti di socializzazione (concerti, teatro, letture, laboratori...) anche con possibilità di sconfinamenti negli spazi di prossimità (Arco di Traiano, Chiesa Sant'Ilario, complesso Scolopi...). Il progetto ha anche il sostegno di istituti e associazioni culturali: Fai, Arcos, Accademia Santa Sofia.