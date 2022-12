Unisannio, polo didattico di via delle Puglie: dal Miur fondi per 6,5 milioni di euro

Il Miur assegna 6 milioni e mezzo di euro all’Università del Sannio per un importante intervento di riqualificazione energetica, impiantistica, strutturale ed architettonica del plesso didattico di Via delle Puglie. L’intervento si avvale anche di un finanziamento di oltre 4 milioni della Regione Campania per un totale complessivo del progetto di oltre 10 milioni di euro.

Il progetto è in piena continuità con quanto già realizzato nel vicino plesso didattico di Via dei Mulini, sede del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, e con la struttura sportiva del Palaunisannio in fase di costruzione. L’avvio dei lavori è previsto entro il 30 giugno 2023.

«La nostra visione di campus urbano moderno e sostenibile, pienamente integrato nel centro cittadino, nasce e si sta realizzando per consegnare in tempi brevi alla comunità studentesca luoghi sempre più belli e accoglienti», dichiara il rettore Gerardo Canfora.