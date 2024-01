L'Università del Sannio introduce la «carriera alias» come risposta alle discriminazioni basate sull'identità di genere. All'interno dell'ateneo, d'ora in avanti, studenti, docenti e personale avranno la possibilità di adottare un'identità diversa da quella ufficiale, consentendo loro di essere riconosciuti e trattati nel contesto accademico secondo la loro identità di genere. Questa nuova opzione garantisce loro il diritto di essere rispettati e tutelati, senza il rischio di discriminazioni. È l'Università a regolare questo processo, che richiede agli studenti o al personale interessato di presentare una richiesta e di firmare un accordo di riservatezza. La procedura è resa semplice attraverso un modulo online accessibile nella sezione «studente» del sito dell'ateneo. Una volta completata l'attivazione, la nuova identità verrà utilizzata per tutte le attività accademiche interne, comprese la prenotazione degli esami e la discussione della tesi di laurea. Il nome scelto, che rispecchia l'identità di genere, sarà visibile sia nell'anagrafica online che nell'indirizzo email istituzionale.

«L'introduzione della carriera alias - spiega il rettore Gerardo Canfora - è un ulteriore passo avanti verso l'adozione di politiche inclusive e rispettose. Questa iniziativa è progettata per garantire alle persone di vivere il proprio percorso accademico in un ambiente che rispetta la loro identità di genere. L'Università del Sannio si impegna a creare un ambiente accogliente dove ciascuno possa sentirsi libero di essere se stesso senza paura di discriminazioni».

A contribuire all'introduzione del percorso, la docente di diritto romano Aglaia McClintock che commenta: «In qualità di garante degli studenti sono particolarmente lieta dell'attivazione della "carriera alias" che sostanzia in maniera incisiva e significativa tre caratteri distintivi e riconosciuti del nostro ateneo: inclusività, accoglienza e rispetto della dignità individuale. Grazie al nome di "elezione" speriamo che i nostri studenti che non si riconoscono nel genere anagrafico possano trovare la serenità per studiare senza affrontare ostacoli che dipendano dalla percezione del mondo esterno».

L'Unisannio si impegna così a promuovere l'adozione di politiche previste dalla normativa e attivabile anche presso altre istituzioni educative, sottolineando l'importanza di garantire che nessuna persona debba sentirsi diversa a causa della propria identità di genere. Questa nuova modalità di registrazione permette agli studenti e al personale dell'ateneo di scegliere un'identità temporanea che rispetta la loro autodeterminazione. L'adozione del protocollo annunciata ieri, ha già fatto registrare il plauso della comunità studentesca che sui social ha fatto registrare il pieno di «like» al post pubblicato dalla pagina ufficiale dell'ateneo, esprimendo nei commenti approvazione e orgoglio per la scelta adottata.

Qualcuno ha scritto di augurarsi «che venga presa ad esempio da tutti gli atenei di Italia!». E qualcun altro si lancia in commenti dal sapore politico: «L'Unisannio più avanti di alcuni ministri». Dunque misura approvata dal mondo studentesco. Si tratta però di un protocollo attivabile da qualunque ente, azienda o istituzione scolastica e la modifica richiesta ha effetto solo nella burocrazia legata all'ente di riferimento. Nel Sannio, prima dell'ateneo, ad aver adottato la «carriera alias» nel proprio regolamento scolastico sono stati il liceo classico «Giannone» di Benevento, nel settembre del 2022, e l'istituto superiore «Fermi» di Montesarchio nell'ottobre dello stesso anno. In questi ultimi due casi, trattandosi spesso di ragazzi che non hanno ancora raggiunto la maggiore età, il processo coinvolge i genitori o i tutori legali.