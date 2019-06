La fiaccola dei Giochi «illumina» città e Arco di Traiano

Lunedì 24 Giugno 2019, 23:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEVENTO - La torcia olimpica, simbolo dei giochi sin dall’antichità. Un suggestivo cammino lungo i principali luoghi d’arte della città, pervasa da un’atmosfera inizialmente solenne e poi entusiasta. Ieri sera Benevento è stata teatro del passaggio della torcia delle Universiadi, manifestazione ormai pronta al via per richiamare nel Sannio atleti, visitatori e operatori dell’informazione provenienti da ogni angolo del globo. Dopo essere partita lo scorso 4 giugno da Torino e aver attraversato Losanna, Milano, Assisi, Roma, Matera e Avellino, la fiaccola è stata protagonista indiscussa in città di un evento realizzato in totale sinergia tra le istituzioni locali, destinato a rimanere impresso a lungo nella memoria e riuscito anche nell’intento di valorizzare il patrimonio storico e artistico cittadino. L’itinerario scelto, infatti, ha visto la fiamma «illuminare» l’area Unesco e il cuore del centro storico, partendo dal Teatro Romano e concludendo un cammino arricchito da spettacoli coreografici ispirati al folklore locale, ai piedi dell’Arco di Traiano, tra centinaia di cittadini, volontari, studenti, giovani sportivi, rappresentanti di associazioni e comitati di quartiere.