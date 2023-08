Unisannio, sicurezza informatica: 300 esperti a confronto

Parte domani 29 agosto all’Università del Sannio la 18° edizione di Ares, The International Conference on Availability, Reliability and Security. Fino all’1 settembre al complesso Sant’Agostino 300 ricercatori provenienti da università, centri di ricerca e aziende di tutto il mondo discuteranno degli sviluppi più recenti, delle sfide e delle soluzioni nel campo della sicurezza informatica. Lo scorso anno la conferenza si era tenuta a Vienna.

Gli esperti e i ricercatori che parteciperanno ad Ares hanno sottomesso una serie di lavori scientifici frutto delle loro ricerche e dei loro studi approfonditi sulle sfide e sulle soluzioni nel campo della sicurezza dei dati, delle reti e delle applicazioni.

L'ampia varietà di argomenti affrontati dimostra la complessità e la diversità delle sfide che la comunità della sicurezza informatica deve fronteggiare. Dalle nuove minacce emergenti alla protezione delle infrastrutture critiche, dalla crittografia avanzata alle tecniche di rilevamento delle intrusioni, i ricercatori stanno contribuendo in modo significativo alla comprensione e alla mitigazione dei rischi informatici.

La presentazione e la discussione di questi lavori durante la conferenza Ares consentiranno agli esperti di condividere le loro scoperte, scambiare idee e collaborare su nuove soluzioni innovative. Questi eventi sono fondamentali per mantenere la comunità della sicurezza informatica all'avanguardia e per promuovere la sicurezza delle tecnologie digitali in un panorama in continua evoluzione.

Il general chair della conferenza è il professor Corrado Aaron Visaggio, che insegna all’Università del Sannio Sicurezza delle Reti e dei Sistemi Software. Coinvolti nell’organizzazione quindici studenti dell’ateneo sannita. Sponsor dell’evento le aziende Pynlab, TycheLab e Scuola La Tecnica.