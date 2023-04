Uomo si lancia dalla finestra del settimo piano e viene ricoverato in ospedale

Tragico volo in via Napoli a Benevento. Un uomo di colore, nigeriano 28enne, si sarebbe lanciato da un appartamento al sesto piano di un edificio popolare riportando ferite gravissime nell'impatto con il suolo. Sul posto sono giunte auto della polizia e un'ambulanza che ha immediatamente trasportato l'uomo all'ospedale Rummo. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime e i sanitari stanno facendo di tutto per strapparlo alla morte. Sulla dinamica dei fatti sta indagando la polizia. Le ipotesi sarebbero quelle di una caduta accidentale o un tentativo di suicidio. Al momento la seconda appare la più probabile.