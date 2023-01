Benevento, uomo trovato morto in strada nei pressi dell'Arco del Sacramento

Dramma a Benevento nel tardo pomeriggio al quartiere Triggio, a pochi passi dall'Arco del Sacramento. Un uomo di 51 anni non originario del capoluogo sannita è stato trovato senza vita sulle scalette che collegano via San Gaetano a via San Filippo. Sul posto sono intervenuti, avvisati dai residenti, i sanitari della Misericordia e i rianimatori della Croce Rossa, che hanno provato a salvare la vita dello sfortunato uomo. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione è fallito e i soccorritori non hanno che dovuto constatarne il decesso.

Necessario anche l'intervento dei caschi rossi del Comando dei Vigili del Fuoco, che hanno illuminato l'area, gli specialisti della scientifica e gli agenti della Squadra mobile, diretta da Flavio Tranquillo. Rinvenuti anche due bossoli, probabilmente esplosi a salve, che però non sono collegati al decesso dell'uomo. Su disposizione del magistrato di turno, sul luogo, sono stati convocati i medici legali Umberto De Gennaro e Emilio D'Oro, che hanno effettuato un primo sopralluogo.

La salma, successivamente, è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Pio di Benevento, dove domani mattina verranno effettuati ulteriori accertamenti per capire se si tratta di una morte provocata da un arresto cardiaco o altro.