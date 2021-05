Vaccini, si accellera: formula open day anche a Benevento

Prosegue la campagna vaccinale dell'Asl con l'organizzazione di un open day all'ex caserma Pepicelli con il vaccino monodose Johnson&Johnson. Sabato 500 persone registrate sulla piattaforma che non hanno ancora ricevuto la convocazione potranno presentarsi nel centro vaccinale, seguendo la tabella di marcia stabilita per fascia d'età: dalle 10 gli over 70 e 80; dalle 13 gli over 60 e 70; dalle 16 gli over 50 fino a esaurimento fornitura....

