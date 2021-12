Vaccini anti-Covid, assedio agli hub tornano le prenotazioni

Fervono i preparativi per l'estensione dell'attività vaccinale ai bambini nella fascia di età compresa tra 5 e 11 anni che prevede le prenotazioni dal 13 dicembre, mentre viene potenziato il servizio per gli adulti, attraverso il coinvolgimento delle farmacie del territorio e dei medici di famiglia. «Sto ragionando sull'organizzazione del percorso per i bambini dice Gennaro Volpe, direttore generale dell'Asl per fornire il miglior servizio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati