Vaccini anti Covid, code nei centri e dosi nei weekend

Ancora una giornata positiva per l'attività vaccinale nel Sannio che è continuata anche ieri con i numeri degli esordi e con file interminabili, nonostante la pioggia battente. Sono, infatti 2068 i vaccini somministrati nell'arco della giornata, 860 dei quali nell'hub dell'ex caserma Pepicelli che ha prolungato per qualche ora l'attività per riuscire a smaltire tutte le persone in attesa. È chiaro che l'aumento esponenziale della richiesta da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati