Lunedì 30 Settembre 2019, 10:30

Partirà presumibilmente per la fine di ottobre la campagna vaccinale antinfluenzale dell'Asl di Benevento, in vista di una sindrome, definita dagli esperti, particolarmente insidiosa. Secondo i dati ufficiali, in campo regionale, nella precedente stagione 2018/2019 si è raggiunto il 60,34%, di copertura, ma per quella attuale si punta al raggiungimento del 75%. Per la provincia di Benevento si è arrivati a una copertura del 60%, contro il 63% delle province di Avellino, Caserta e Salerno e una percentuale oscillante tra il 40 e il 63% registrato nella provincia di Napoli.