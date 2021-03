Vaccino Covid, Pfizer raddoppia: in arrivo altre 7.020 dosi a Benevento

Si è interrotta ieri e riprenderà lunedì la somministrazione dei richiami agli over 80, in attesa della consegna dei vaccini Pfizer che potrebbe addirittura essere raddoppiata. In pratica, invece del solito approvvigionamento di 3510 dosi, ne potrebbero arrivare 7020, sufficienti per concludere l'operazione entro mercoledì e cominciare a vaccinare i 6000 ultraottantenni che devono ancora fare la prima dose. Ieri nel centro vaccinale di via Minghetti sono stati somministrati 134 richiami agli ultraottantenni e 34 prime dosi di Astrazeneca ai dipendenti della carcere di Capodimonte. Stamattina, invece, proseguirà l'operazione vaccinale per le forze dell'ordine in via Minghetti.

Intanto, da venerdì è stata attivata in via definitiva la piattaforma informatica per le prenotazioni dei pazienti fragili che consentirà di procedere anche con questa categoria, seguendo il doppio filone delle prenotazioni fatte autonomamente, se si tratta di disabilità che prevedono la fruizione della legge 104/1992, e l'intervento del medico di base per malati oncologici, cardiologici e con altre patologie di grave entità trattati con farmaci che potrebbero interagire con i vaccini.

Per quanto riguarda la categoria dei pazienti con gravi disabilità, è prevista la registrazione in piattaforma anche per conviventi e caregiver familiari che forniscono assistenza continua a questa categoria di persone. Il principio è quello di evitare che chi assiste i disabili gravi, si ammali di Covid e, oltre a dover sospendere l'assistenza, rappresenti, comunque, un pericolo per la persona di cui si prende cura. Infatti, il vaccino garantisce l'immunità dal virus in alta percentuale ma non scongiura del tutto il rischio di contagio.

Boom di positivi nel Sannio, emersi dal report dell'Asl che riferisce di 96 nuovi contagi su 613 tamponi analizzati e di 29 guariti. Ansia a Limatola per l'impennata di casi e appello del sindaco a stare attenti. È fermo, invece, a 86 il numero dei pazienti in degenza al Rummo, nonostante le 3 dimissioni delle ultime 24 ore che sono state compensate da 3 nuovi ingressi nell'area Covid del Rummo dove sono saliti a 30 i pazienti ricoverati in Medicina interna e a 23 quelli in Malattie infettive. Ci sono 24 pazienti nei due reparti di subintensiva e 7 in Terapia intensiva. Dei 381 tamponi processati, 132 hanno dato esito positivo e 49 rappresentano nuovi casi. I numeri dell'Asl e del Rummo fanno riflettere perché descrivono una realtà che si sta avvicinando a quella registrata nel corso del picco massimo della seconda ondata della pandemia. Infatti, i contagi sul territorio stanno aumentando quasi quotidianamente e i reparti Covid dell'azienda ospedaliera sono di poco al di sotto del livello di guardia. L'unico dato in forte calo, rispetto ai mesi scorsi è quello relativo ai decessi che, nelle ultime settimane, hanno subito una battuta d'arresto. Infatti, si è passati dai 33 sanniti morti nel mese di novembre, ai 127 di gennaio per arrivare ai 159 di fine febbraio e ai 168 attuali.

Cooperazione tra l'Asl e la Provincia per dare il via ai corsi di laurea triennale per Professioni sanitarie dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che si svolgeranno nei locali di proprietà della Provincia, di via XXV Luglio, in una struttura che, oltre a destinazione d'uso per gli uffici amministrativi, era stata già attrezzata per servire come centro di formazione. I locali, che si trovano al primo piano dell'immobile, hanno una superficie complessiva di 350 metri quadri. L'iniziativa, ideata e promossa dall'Asl, comporterà la presenza sul territorio di cento studenti per tre anni impegnati nel conseguimento del titolo previsto dal nostro ordinamento.

«Sono grato dice il direttore generale Gennaro Volpe - per l'interesse e l'entusiasmo mostrato dalla Provincia nell'accogliere la nostra richiesta di collaborazione. I solidi rapporti di partnership interistituzionale favoriscono il potenziamento dei servizi e la valorizzazione del nostro territorio che, adesso più che mai, ha bisogno di impegno congiunto e obiettivi condivisi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA