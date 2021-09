Vaccino, open day senza prenotazioni appello a tutti gli studenti di Benevento

Dopo la pausa estiva, si riparte con gli open day organizzati dall'Asl per aumentare ancora l'adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione. Da lunedì gli hub vaccinali delle sedi distrettuali dell'Asl saranno aperti tutti i giorni, esclusi il sabato e la domenica, dalle 9 alle 14, per promuovere un nuovo open day che non prevede la prenotazione preventiva in piattaforma ed è finalizzato a reclutare il maggior numero di studenti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati