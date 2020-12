«Una giornata storica che segna l'inizio dell'uscita da una pandemia paragonabile, per gravità e durata, alla Spagnola di 100 anni fa». Così, Mario Ferrante, direttore generale dell'ospedale Rummo, nel corso del «V-day» organizzato ieri mattina nel polo didattico aziendale. «Il vaccino rappresenta la luce in fondo al tunnel dice , l'unico modo per uscire da questo momento terribile. Era importante prendere il via per poi continuare nella campagna vaccinale che, con molta probabilità, sarà anticipata rispetto al previsto. Il primo quantitativo in arrivo è di 8000 dosi per da somministrare al personale di Asl, Rummo e di tutti i presidi sanitari del territorio, oltre che al personale e agli ospiti delle Rsa. Poi, in modo graduale, la campagna vaccinale si estenderà al resto della popolazione e credo che, per la fine di settembre avremo una copertura vaccinale soddisfacente sull'intero territorio, anche perché arriveranno altri vaccini oltre il Pfizer».



Poi aggiunge che «questa giornata ha rappresentato una sorta di prova generale in quanto, l'organizzazione futura sarà un remake di quella attuale. Io ho piena fiducia nel vaccino che, nel corso degli anni, ha debellato malattie mortali e altamente invalidanti come vaiolo, morbillo, poliomielite che sono praticamente scomparse. In questo momento, è l'unica arma valida a nostra disposizione contro questa terribile malattia che ha generato sofferenza e morte, cambiando radicalmente la nostra vita e anche le piccole abitudini quotidiane. Purtroppo, non è stato possibile evitare i decessi che hanno interessato pazienti ricoverati in ospedale in una fase di non ritorno in cui, le cure risultano vane».



La partecipazione da parte del personale medico e infermieristico è stata conforme alle aspettative perché non ci sono state defezioni ma una volontà ferma di sottoporsi al vaccino atteso da tutti con emozione e senso di liberazione. L'operazione si è conclusa intorno alle 14 e non si sono registrate reazioni di alcun tipo in nessuno dei vaccinati. Nessuna paura, neppure negli occhi di Isabella Carlucci, medico di Medicina interna e di Lorenzo Arganese, infermiere di emodinamica del reparto di Cardiologi che, per primi, si sono sottoposti al vaccino.



LE PROCEDURE

Sei gli ambulatori allestiti nel reparto che hanno consentito lo smistamento veloce del personale da vaccinare e la riuscita dell'evento coordinato dal direttore generale Mario Ferrante con l'ausilio del direttore sanitario Giovanni Di Santo. Supporto e solidarietà sono arrivati anche dal sindaco Clemente Mastella in visita agli ambulatori insieme al consigliere regionale Luigi Abate. «Da oggi dice - il vaccino potrebbe rompere, e me lo auguro, l'assedio della pandemia. Nasce la speranza di una nuova avventura che segna il ritorno del destino nelle mani della scienza e nelle nostre. C'è ancora tanta strada da fare, ma la bella notizia annuncia la guarigione e la possibilità di cura una quotidianità più serena. Questo giorno lo annoteremo nel diario del tempo, come quelli che hanno segnato la memoria collettiva. Tuttavia, insieme all'euforia, avverto il sospetto e la diffidenza, mascherati da prudenza, da parte delle troppe persone che pensano al vaccino come un danno e non come una soluzione. In molti si chiedono se sarà efficace e se arrecherà danni alla salute. Serpeggia un senso egoistico che spinge a mandare avanti gli altri, aspettando cosa succede. È vero che ogni farmaco ha le proprie controindicazioni ma la controindicazione peggiore è quella di ammalarsi per aver rifiutato la cura. Per convincere i dubbiosi, e ce ne sono anche da noi, sono necessarie le parole ma ancor più la testimonianza, la responsabilità di chi, per mestiere o professione, per ruolo o mandato, è chiamato a essere in prima linea e a dare il buon esempio. Per quanto mi riguarda, appena le regole lo consentiranno, mi vaccinerò proprio per testimonianza, per responsabilità e per aver cura delle persone che, quotidianamente, frequento».



IL REPORT

Sul fronte della curva pandemica, si registrano due decessi. A non farcela, una70enne di Terzigno e un 82enne di Pietrelcina. Sono 170 i decessi dall'inizio della pandemia, 144 da agosto (111 i sanniti). Nella giornata di ieri non ci sono stati nuovi ricoveri per Covid e, quindi, il numero dei pazienti in degenza è sceso da 58 a 54 per effetto dei due decessi e di altrettante guarigioni, mentre solo dieci tamponi sui 210 processati hanno dato esito positivo. Sono, invece, 16 i positivi censiti dall'Asl e 43 i guariti, a fronte di 82 tamponi analizzati.

