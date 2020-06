Due anni di reclusione. Arriva la condanna bis per Maria Virginia Cantone, avvocato 55enne di Cervinara, finita alla ribalta nazionale, in quanto millantava di essere la sorella dell'ex presidente dell'Anac, Raffaele Cantone. Ad emettere la sentenza a due anni di reclusione - la richiesta avanzata dal pubblico ministero Maria Dolores De Gaudio è stata di 3 anni e 6 mesi al termine della requisitoria - il giudice onorario, Angelina Russo, del tribunale di Benevento.

La donna - difesa dall'avvocato Raffaele Scarinzi, in sostituzione del collega Dario Vannetiello - nel tribunale sannita rispondeva di patrocinio infedele e falso materiale. È stata condannata anche al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita, rappresentata dall'avvocato Carmelo Sandomenico.

I fatti risalgono al 2017 e partono dalla denuncia presentata da un 39enne di Montesarchio. Immediata l'inchiesta sulla condotta della professionista originaria di Cervinara che già nell'aprile 2019 era stata condannata dal giudice monocratico del tribunale di Avellino, Giulio Argenio, a 5 anni e 2 mesi per alcuni episodi di truffa. La condanna inflitta dal tribunale di Avellino è stata successivamente ridotta, in appello, a 3 anni e 8 mesi di reclusione e al pagamento della provvisionale di 283mila euro nei confronti delle persone truffate, costituitesi parte civile. Ad avviso degli inquirenti sanniti, invece, l'avvocatessa Maria Virginia Cantone, nella qualità di procuratore del 39enne - in un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Benevento - si sarebbe resa responsabile di patrocinio infedele «arrecando nocumento agli interessi» del suo assistito.

Diverse le accuse contestate alla professionista. Stando al corposo capo di imputazione ascritto alla professionista di Cervinara la stessa pur essendo a conoscenza dell'esito negativo del procedimento per il quale era stata nominata, avrebbe chiesto al suo assistito l'apertura di un conto corrente sul quale far confluire il risarcimento, in realtà mai riconosciuto dal giudice, destinatogli.

Per rendere il tutto ancora più credibile, MariaVirginia Cantone non avrebbe esitato a compilare atti con sottoscrizioni e date falsi, successivi alla sentenza di primo grado, pronunciata nel 2016. Circostanza, quest'ultima, che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in primo grado, emessa dal tribunale nei confronti del suo assistito, precludendogli anche la possibilità di presentare appello. L'accusa di falso, mossa dalla procura beneventana nei confronti della professionista irpina, è invece relativa alla realizzazione di dispositivi di fissazione dell'udienza - alcuni su carta a lei intestata - e alle fittizie sottoscrizioni di un giudice che dagli ulteriori accertamenti compiuti dagli inquirenti è risultato non essere più in servizio presso il Tribunale di Benevento.

