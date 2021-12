Intestazioni fittizie, ai domiciliari quattro indagati nel Sannio

Nuovi arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine portata avanti da Squadra Mobile e Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura, finalizzata a ricostruire una serie di operazioni attraverso le quali, per evitare il rischio di misure patrimoniali nei suoi confronti, Nicola Panella, 57enne di Montesarchio, si sarebbe spogliato di beni immobili e quote societarie. Si tratta di un'inchiesta per la quale il sostituto procuratore Assunta Tillo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati