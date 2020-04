Le rivendite di tabacchi della provincia di Benevento tornano nel mirino dei ladri. Due i colpi messi a segno nella notte tra domenica e lunedì a Bucciano e Sant'Agata de' Goti. Identiche le modalità, ravvicinati gli orari dei due raid: questi gli elementi che fanno pensare che ad agire sia stata la stessa banda. La cronaca. Sono appena scoccate le 2 in via Roma a Bucciano. Un'auto parcheggia nei pressi del tabacchi Oropallo, attività che si trova a pochi metri dalla casa municipale del centro caudino. Scendono in cinque, tutti con il volto travisato da un passamontagna. Forzano la porta d'entrata e, una volta all'interno, provano a portar via quanta più merce possibile. In soli tre minuti sono di nuovo fuori, pronti a far perdere le proprie tracce e portando via un bottino di tabacchi e soldi. Un episodio sul quale indagano adesso i carabinieri della compagnia di Montesarchio che, dopo aver effettuato i rilievi ed esaminato le immagini delle telecamere interne, assieme a quelle della videosorveglianza sia pubblica che privata della zona, dovranno cercare di risalire agli autori del furto. Sul posto anche la polizia municipale di Bucciano.



Soli 19 minuti dopo l'uscita dei banditi dall'attività commerciale di Bucciano, cinque individui arrivano nei pressi della rivendita tabacchi di località San Tommaso a Sant'Agata de' Goti e parcheggiano la loro auto lungo la strada provinciale che da Bucciano, passando per le frazioni santagatesi della zona nord, porta a Frasso Telesino. Sono le ore 2.22 quando i balordi, in passamontagna, sfondano la saracinesca e penetrano nel locale. Scatta l'antifurto ma non serve a mettere in fuga i ladri. Così come accaduto a Bucciano, ai malviventi bastano una manciata di minuti per svaligiare la rivendita e scappare via con il bottino: tabacchi, denaro e pacchi di «Gratta e Vinci». Scattato l'allarme intervengono i carabinieri della stazione di Sant'Agata de' Goti e della compagnia di Montesarchio. E anche in questo si cercano elementi utili nella videosorveglianza, sia quella del locale che quella degli impianti pubblici e privati posti lungo la strada.

Quattro mesi fa Bucciano era stata già teatro di furto ai danni di un bar e rivendita di tabacchi. Anche in quel caso, era la notte del 4 dicembre, i raid erano stati due: un primo, sempre in via Roma nel centro caudino, e un secondo circa un'ora dopo, nel centralissimo corso Calandra a Frasso Telesino.

