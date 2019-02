Domenica 3 Febbraio 2019, 23:20 - Ultimo aggiornamento: 4 Febbraio, 06:19

Hanno agito quando erano da poco passate le 19, in via Napoli a Guardia Sanframondi. Un gruppo di due malviventi, secondo le prime testimonianze raccolte sul luogo dagli agenti del commissariato di polizia di stato di Telese Terme coordinati dal vice questore Flavio Tranquillo. Le scorribande all’interno dell’abitazione, tra cassetti e armadi, nel tentativo di cercare contanti e oggetti di valore e ovviamente della cassaforte. Un colpo da poche centinaia di euro disturbato dai vicini e successivamente dal rientro dei proprietari che hanno lanciato l’allarme al 113. Un’emergenza che continua a destare non poca preoccupazione tra le comunità dei vari comuni della valle telesina a fronte di una massiccia attività di controllo e pattugliamento del territorio messa in campo, anche nel corso dell’ultimo fine settimana, da polizia e carabinieri.