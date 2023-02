Un docente, tecnico di laboratorio, è accusato di aver tentato di baciare sulle labbra una studentessa quindicenne abbassandogli la mascherina anticovid, che, però, con mossa fulminea schivandosi aveva fatto sì che il bacio finisse sulla guancia.

Per questo episodio un 27enne sannita si è visto notificare una richiesta di rinvio a giudizio da parte del sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio con l'imputazione di violenza sessuale. L'udienza per decidere se rinviare a giudizio il docente è stata fissata dal Gup Vincenzo Landolfi per il 4 luglio di quest'anno.

Il docente, interrogato dai carabinieri su delega del magistrato, ha negato di aver baciato l'allieva, ma ha sostenuto che essendoci con la studentessa rapporti di conoscenza, l'aveva solo salutata affiancando le rispettive guance. La vicenda si è svolta in un istituto superiore della valle Telesina, dove risiedono, sebbene in due centri diversi, il docente, che adesso presta servizio in un altro istituto della provincia, e la studentessa. L'episodio al centro del procedimento penale risale al 21 aprile dello scorso anno.

Secondo l'accusa, il docente approfittando che la 15enne percorreva sola un corridoio della scuola, con mossa fulminea le abbassava la mascherina che portava per precauzione contro il Covid, e tentava di baciarla sulle labbra. La studentessa pur colpita dall'imprevedibilità del gesto del docente però era riuscita a spostare il viso e così fu raggiunta dal bacio su una guancia. Un episodio che l'aveva turbata profondamente. Una volta giunta a casa non ha esitato a raccontare quanto accaduto alla madre. La donna, unitamente alla figlia, si era così recata presso la stazione dei carabinieri, dando il via alle indagini. I militari avevano subito avvertito la Procura, che ha coordinato le indagini e che ha notificato nel novembre dello scorso anno al docente il provvedimento di conclusione indagini.

In questi mesi i carabinieri nell'ambito dei loro accertamenti hanno ascoltato la ragazza in un'udienza protetta, presente, come prescrive la normativa vigente, anche una psicologa e il magistrato della Procura De Gaudio, delegato alle indagini. Un'udienza che non aveva portato a novità rispetto al contenuto della denuncia. Inoltre, i militari hanno anche ascoltato cinque compagne di classe della studentessa che avevano ricevuto le sue confidenze subito dopo l'accaduto confermando l'episodio del bacio. L'istituto, presso cui il docente prestava servizio, aveva subito avviato una procedura disciplinare interna. L'insegnante, presente un legale, è stato ascoltato dal dirigente scolastico ed ha presentato una memoria. Il docente comunque ha optato volontariamente per l'insegnamento in altra scuola dal mese di settembre dello scorso anno, in attesa della conclusione delle indagini. Il docente ha nominato come difensore l'avvocato Danilo Riccio.