Variante Delta e scuole, l'allarme di Mastella: «Si rischia di non aprire»

«Sono preoccupato perché, se in città ci sono 14 ragazzi under 19 contagiati con la variante Delta, penso ai risvolti negativi cui potremmo assistere in diversi ambiti da qui a qualche mese». Così il sindaco Clemente Mastella commenta la recrudescenza del virus sul territorio. «Se la variante Delta dice - dovesse avanzare in maniera drammatica, rischiamo di non riaprire le scuole e di perdere un altro anno prezioso sotto il profilo scolastico...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati