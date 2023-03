Impianto a carboni attivi verso il via libera ma scoppia la grana Artea. Novità significative sul fronte acqua. A tenere banco è ancora una volta la questione relativa alla presenza di tetracloroetilene. Valori rimasti sempre entro i limiti di legge per la potabilità dopo il clamoroso picco dello scorso novembre, ma oggetto di monitoraggio costante a fronte del rischio di improvvisi innalzamenti incompatibili con il consumo umano.

E dall'Asl arriva una comunicazione destinata a riaccendere il dibattito. Con nota del direttore del dipartimento Prevenzione, servizio Igiene e sanità pubblica, Tommaso Zerella, l'Azienda sanitaria locale ha diffidato la Gesesa dal continuare ad avvalersi del laboratorio "Artea" per la rilevazione del tetracloroetilene, in quanto non accreditato alla certificazione dello specifico parametro. All'appello, secondo il dirigente sanitario, mancherebbe l'accreditamento previsto dalla norma Uni Iso / Iec 17025, in vigore dal 2018. Una lacuna isolata, a quanto pare, ma significativa.

La presenza dell'ormai celeberrimo inquinante appartenente alla famiglia dei solventi clorurati è stata accertata nelle acque di falda su livelli superiori ai limiti di legge per la contaminazione ambientale, determinando l'avvio della fase di indagini tuttora in corso. I campionamenti e le analisi posti a base del piano di caratterizzazione furono effettuati proprio da Artea, così come le analisi sulla qualità dell'acqua immessa in rete pubblicate in questi anni da Gesesa, tutte rientranti sempre abbondantemente nei limiti di legge per la potabilità. La netta discrepanza tra gli elevatissimi valori riscontrati da Asl e Arpac tra il 15 e il 17 novembre scorsi, e quelli assai bassi attestati negli stessi giorni da Artea per Gesesa, furono all'origine della dura polemica tra il Comune di Benevento e i vertici degli enti sanitari. Valori e requisiti formali di Artea che, peraltro, non erano mai stati messi in discussione finora dagli organismi preposti, Asl in primis. Ma inevitabilmente, la diffida dell'Azienda sanitaria datata 23 febbraio ha provocato comprensibili fibrillazione in casa Gesesa.



La società di corso Garibaldi è corsa ai ripari cambiando operatore: «A fronte della diffida dell'Asl - dichiara l'amministratore delegato Salvatore Rubbo - abbiamo prontamente ottemperato incaricando altra ditta specializzata per lo svolgimento dei campionamenti accreditati e la rilevazione inerente il parametro tetracloroetilene». Il nuovo laboratorio di riferimento per il tetracloroetielene è il "Natura" di Casoria. Ma quanto attendibili vanno considerati i valori di tetracloroetilene certificati finora dal laboratorio pontese? «Tutte le centinaia di analisi sino ad oggi svolte - assicura Rubbo - sono state eseguite nel rispetto delle normative tecniche vigenti. Analisi scientificamente valide, del resto sempre in linea con quelle degli organi pubblici di controllo. I cittadini possono stare più che tranquilli in tal senso. Gesesa ha sempre fatto e farà sempre più di ciò che prevede la norma in termini di controlli interni sull'acqua».



Buone nuove invece sul fronte carboni attivi. Il coordinatore di Distretto Pompilio Forgione ha convocato per il 9 marzo la conferenza di servizi che molto probabilmente darà il disco verde alla realizzazione dell'impianto di filtraggio degli agenti contaminanti a Pezzapiana. Si tratta di una delle principali contromisure varate d'intesa tra Regione, Ente idrico campano, Comune di Benevento e Gesesa per l'abbattimento degli inquinanti nell'acqua erogata in città. L'opera finanziata per 1,8 milioni dalla Regione, è già stata vagliata lo scorso 20 dicembre nella prima seduta della conferenza, alla presenza dei rappresentanti di Eic, Comune, Asl e Gesesa. Già agli atti anche il parere favorevole della Provincia. Ieri, inoltre Palazzo Mosti ha comunicato l'assenza di osservazioni, spianando la strada verso l'approvazione. «La convocazione della conferenza di servizi è un'ottima notizia per la città - commenta l'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello - Con questa tecnologia, come dimostrano le esperienze di altri Comuni campani, sarà possibile mitigare notevolmente, se non azzerare, la contaminazione da tetracloroetilene e, nel contempo, evitare la chiusura del pozzo, azione che genererebbe enormi problemi sul piano dell'approvvigionamento idrico in città. I carboni attivi possono essere una soluzione concreta a un problema che quest'amministrazione ha ereditato e a cui ora cerca di rimediare».