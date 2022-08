«Vendo cappelli da decenni sfido e-commerce e nuove mode»

È il negozio più antico della città. La cappelleria Bergantino non rappresenta solo la storia commerciale, ma è uno dei simboli indiscussi della beneventanità. Secondo ricerche effettuate dallo storico sannita Lamberto Ingaldi è stato aperto addirittura nel 1794. Un dato che Mariagrazia Bergantino, affermatasi anche nel campo della narrativa e della poesia e che ha ereditato l'attività dal padre nel 1975, sottolinea con orgoglio.

A dispetto delle nuove mode, della concorrenza dell'e-commerce, vedere che il suo negozio resiste è un messaggio che rincuora i tanti beneventani legati alla tradizione, proprio in un periodo in cui hanno abbassato la saracinesca definitivamente Ferramenta Maio, De Caro e il ristorante Rodolfo.

«Cerco di continuare fino a che sarà possibile, ma non nascondo che specie negli ultimi anni la situazione di giorno in giorno diventa sempre più difficile, con più problemi e calo delle vendite. Purtroppo sono cambiate le abitudini e le mode. La maggior parte della nuova generazione acquista su internet dove viene meno il rapporto umano, si compra e basta. Il commercio di una volta era quello dello scambio di opinioni, di confronti, consigli. Stringo i denti, ho una grande responsabilità, considerato che purtroppo non ci sono eredi e quindi voglio interrompere questa tradizione il più lontano possibile. So che per tanti beneventani sarebbe un brutto colpo non vedere più l'insegna Bergantino».

Il suo negozio è un punto d'incontro anche di appassionati della storia della città.

«Effettivamente quello di una antica cappelleria è un mondo tutto da scoprire, intessuto di ricordi e di personaggi che ne hanno determinato la storia. La nostra attività commerciale si è svolta sempre nel centro storico diventando da sempre luogo d'incontro di tanta gente che veniva dalla provincia e di personaggi locali molto noti, dalla politica al clero. Personaggi che, ogni giorno, si davano appuntamento nella cappelleria per chiacchiere e per fissare appuntamenti di lavoro. Ingegneri, geometri, eminenti prelati, esponenti delle forze dell'ordine, sportivi e cacciatori erano nella cerchia di amicizie di mio padre, titolare dell'azienda, e di mio zio che lo aiutava. È il mondo in cui sono vissuta fin da piccola e che, alla scomparsa di mio padre nel 1975 e di mio zio nel 1977, mi sono ritrovata accanto. Sto continuando questa tradizione. Vengono persone che si siedono e raccontano della loro vita. Tutto questo ha dato origine a una mia esperienza. Mi sono affermata nel campo della narrativa e poesia, partecipando a concorsi con racconti ispirati al negozio».

La sede di via Goduti è quella storica?

«No. Il negozio è in via Goduti dalla fine degli anni Sessanta, precedentemente è stato per tanto tempo in piazza Orsini e vi è rimasto fino a quando le case fatiscenti e in rovina dopo l'ultima guerra, sono state abbattute per costruire un parcheggio. Ancora prima, il negozio era in via Rummo. Prima pare esistesse anche una piccola fabbrica di cappelli in piazza Dogana, gestita sempre da un componente della famiglia Bergantino».

La moda del cappello anche a Benevento sta svanendo.

«Una volta il cappello era simbolo di eleganza. A Pasqua e Natale bisognava cambiarlo. Oppure veniva inaugurato per lo struscio del giovedì santo, da uomini e donne. Poi c'erano il bastone, i guanti o il panama in paglia. Io resisto. Al di là delle vendite il motivo d'orgoglio è il rapporto di amicizia creatosi con i residenti e non solo».