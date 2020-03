Covid-19, arrivano tre ventilatori polmonari al Rummo, uno al Sant'Alfonso

BENEVENTO – Tre respiratori per rianimazione al presidio ospedaliero Rummo dell'Azienda S. Pio, un altro al Sant’Alfonso di Sant’Agata dei Goti. L’arrivo dei macchinari nei due nosocomi del Sannio è stato annunciato ieri dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, promotore dell’atto di generosità di alcuni istituti di credito ed aziende, che si sono mostrate solidali nel contrasto al Covid-19, erogando 120mila euro di contributo. Non è tutto: qualora fossero riattivati gli ospedali di comunità di Cerreto e S. Bartolomeo, l’ex Guardasigilli ha anticipato di aver già acquisito la disponibilità di altri imprenditori amici per dotare di ventilatori polmonari ad alta intensità per la terapia intensiva pure queste due strutture. © RIPRODUZIONE RISERVATA