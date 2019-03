Martedì 26 Marzo 2019, 19:30 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 19:57

«Venti forti nord-orientali, con locali raffiche» praticamente in tutta la Campania fino alle 8 di giovedì. È un'allerta verde, quella diramata alle 12.20 dalla Protezione civile per l'intero territorio della Campania, ma tanto è bastato per innescare il tam-tam delle chat studentesche e di quelle, ancora più attive, dei genitori: «Domani scuole chiuse?». Una ipotesi basata su quanto accaduto in due occasioni nelle scorse settimane, sulla scorta però di previsioni meteo più preoccupanti. La risposta ufficiale del Comune di Benevento è arrivata solo dopo le 19, dopo una consultazione-lampo tra il sindaco Clemente Mastella, alcuni assessori e le autorità competenti del territorio. Domani dunque scuole chiuse - e questo vale anche per asili nido e Università -, cimitero chiuso, parchi cittadini off limits e la consueta diffida: non sostare nei pressi di alberi ad alto fusto per il rischio di caduta dei rami. Scuole chiuse anche a Telese.