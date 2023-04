Vergogna ad Avellino, vandalizzato pullman Benevento calcio 5

Un vero e proprio raid contro i ragazzi under 17 della squadra Benevento 5, impegnati ieri per una gara di play off al PalaConi di Avellino contro la Sandro Abate. Invasioni di campo, minacce, sputi e pugni rivolto ai giocatori giallorossi durante il match.



Al termine della gara, poi, la beffa. La dirigenza beneventana ha ritrovato il pulmino in condizioni pietose. A seguito del grave episodio il Benevento 5 ha deciso di non iscrivere la squadra alla prossima Coppa Campania.





«Ciò che è accaduto ai nostri ragazzi e a nostri mezzi non è commentabile. Questa sera ha perso lo sport. E non è la prima volta che ci succede in quella tendostruttura. Per fortuna i nostri ragazzi stanno tutti bene. Il pullmino si lava e si aggiusta. Ciò che nn si lava sono le vostre coscienze», commenta sui social il dirigente del Benevento 5, Antonio Collarile.