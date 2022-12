Giustificare la propria esistenza in vita, o fine delle trasmissioni. Sarà senz'altro meno brutale il presidente Nino Lombardi nel comunicare alle società partecipate il sostanziale ultimatum che verrà posto ad Asea, Sannio Europa, Centro servizi territoriale (Cst) e Samte. Ma la sostanza è per grandi linee questa e sarà ufficializzata nella seduta di Consiglio provinciale di venerdì che affronterà come quarto punto la «Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate della Provincia al 31 dicembre 2021. Provvedimenti».

Un passo richiesto dal decreto 175/2016. Ma Lombardi andrà oltre l'adempimento formale chiedendo alle partecipate di accantonare i tatticismi. Il presidente notificherà ai vertici delle quattro società di proprietà o controllate una relazione sullo stato di fatto tecnico-contabile e sulle prospettive a medio e lungo termine. Giovanni Mastrocinque (Asea), Giuseppe Sauchella (Sannio Europa), Domenico Vessichelli (Cst) e Domenico Mauro (Samte) avranno 60 giorni per la risposta. In caso di bilanci precari o di outlook non soddisfacente, Lombardi non intende tenere in vita artificialmente le strutture costituite in ère geopolitiche lontanissime. La stretta finanziaria impone un ripensamento non più rinviabile. Il numero uno della Rocca procederà seguendo una linea già definita: le agenzie devono dimostrare di essere in grado di andare avanti sulle proprie gambe, fondando i presupposti della sopravvivenza sulla capacità autonoma di reperire le risorse necessarie al sostentamento. La Provincia non farà più da bancomat, un concetto già espresso ai vertici delle quattro società. Entro marzo il presidente vuole mettere un punto alla questione. Non ci saranno comunque contraccolpi sui dipendenti. Anche in caso di mancato superamento dello stress test, il personale verrebbe assorbito dalla Rocca. E paradossalmente, quella che sembra avere le maggiori chance per centrare l'esame è la Samte.

Da anatroccolo sgraziato destinato alla dipartita, la società provinciale per i rifiuti sta per trasformarsi in un cigno dalle piume bianche ripulito dalle scorie dei debiti. Gli ultimi bilanci fanno sperare infatti in un ritorno in bonis atteso già nelle prossime settimane. Singolare, per motivi opposti, la congiuntura di Asea, che pur avendo nella propria giurisdizione l'oggetto delle attenzioni dell'intera Campania e un servizio erogato in 77 comuni, erode 400mila euro l'anno dai bilanci della Provincia. È probabile che la Rocca chieda alla Regione lo sgravio immediato, e possibilmente retroattivo, dei costi per la sorveglianza della Diga. Maggiori lumi arriveranno dalla seduta consiliare di venerdì che vede il budget Asea al primo punto. Risposte che Lombardi attende anche da Sannio Europa, che non potrà più somigliare a una mega Pro loco provinciale, e dal Cst, asfittico malgrado le magnifiche sorti e progressive del digitale.

pa.bo.