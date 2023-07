Le mani libere dalla violenza sanno esprimere il bello per sé e per gli altri. È la sintesi sottesa a «Rivestiamoci di...», la sfilata della prima produzione di cucito creativo e riciclo realizzato dalle donne che sono riuscite a ribellarsi ai propri aguzzini uscendo dal circuito di maltrattamenti in cui erano intrappolate. I vestiti che loro stesse hanno indossato sulla passerella raccontano storie drammatiche, devastanti ma sono anche simbolo di rinascita, di speranza e di vita che si rinnova e continua, nonostante tutto.

«Questa sfilata ha dichiarato Maria Fanzo presidente della coop "Nuovi Incontri" rappresenta un primo step del laboratorio Violab inaugurato a dicembre dello scorso anno e nasce all'interno della rete dei nostri servizi antiviolenza: "Casa Viola" e il centro Procedo. L'obiettivo è dare la possibilità alle donne di sperimentare in modo libero le proprie capacità e far venir fuori i propri talenti. Il gruppo iniziale era di 8, poi sono arrivate a fine percorso in 5. È stato bello vederle all'azione, è stata davvero una rinascita. Sono diventate amiche e si è ampliata la loro rete relazionale, di solito sempre molto ristretta».

Molte delle donne maltrattate che si rivolgono a «Casa Viola» e al centro antiviolenza «Procedo» provengono dalla provincia. «Preferiscono ha spiegato Fanzo - rivolgersi a noi a Benevento perché questo rappresenta una maggiore garanzia di privacy, per la nostra disponibilità, e perché molte non avendo un mezzo proprio con cui spostarsi devono far riferimento al trasporto pubblico che con il capoluogo è meglio collegato». «È un progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi ha spiegato l'assessora alle Politiche sociali, Carmen Coppola - perché la piaga della violenza di genere va contrastata con la concretezza di un sistema di welfare comunale che da un canto sensibilizzi alla prevenzione, e dall'altro intervenga ex post, attivando percorsi di rinascita professionale che è pre-requisito alla rinascita a quella forma d'indipendenza professionale ed economica cui le donne devono sempre aspirare per sentirsi libere».

Fondamentale per la realizzazione del progetto è stato il finanziamento intercettato dall'Ambito B1 sulle risorse regionali relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità». «Queste risorse ha evidenziato il dirigente del settore Servizi al cittadino e coordinatore dell'Ambito B1, Gennaro Santamaria - sono state preziose, l'Ambito le ha messe a frutto per promuovere il pieno riscatto delle donne vittime di violenza. Grazie al laboratorio di cucito creativo e riciclo di Violab abbiamo offerto a queste donne uno spazio per acquisire indipendenza lavorativa: la struttura dei Servizi al cittadino e i partner del terzo settore sono incessantemente a disposizione delle vittime di violenza per accompagnarle fuori dalle difficoltà».

L'Ambito ha anche presentato un piano di potenziamento di "Casa Viola", l'unica presente sul territorio e gestita dalla coop Nuovi Incontri. «Il messaggio che vogliamo lanciare con questo evento - ha concluso Fanzo - è che nella lotta alla violenza di genere non è solo l'impegno delle istituzioni e del terzo settore a fare la differenza, serve la collaborazione di tutta la città».

Dal canto suo il sindaco Clemente Mastella dopo aver evidenziato che «la violenza di genere è una cultura di sopraffazione paralizzante di ogni sentimento di umanità», ha poi sollecitato le donne al coraggio della denuncia garantendo che «mai le vittime di violenza di genere devono essere lasciate sole e mai lo saranno: c'è un circuito di solidarietà che le forze di polizia e le istituzioni come il Comune alimentano». Mastella ha poi concluso con una simpatica sollecitazione, ben accolta dalle ragazze, a produrre per il prossimo anno anche «qualche indumento maschile, ad esempio cravatte».