BENEVENTO - Parte il percorso aggiuntivo per la raccolta del vetro nel centro storico di Benevento. Da domani, 4 marzo, saranno interessati i negozi. Lo rende noto l'Asia che gestisce il servizio. A partire dalle 20.30 del sabato e fino alle 2.50 della domenica gli operatori effettueranno più ritiri svuotando e restituendo le borse in plastica dura la cui consegna, già avviata nei giorni scorsi, sarà completata nella serata di oggi.Contestualmente l'Asia sta provvedendo a dotare le grandi utenze degli appositi carrellati per la separazione del vetro chiaro dal vetro scuro, raccolta che sarà avviata dal prossimo mercoledì. L'obiettivo è di incrementare e migliorare la raccolta del vetro, questo anche attraverso una capillare campagna d'informazione e la possibilità, per le utenze domestiche delle contrade, di ritirare, presso gli uffici di via Ponticelli e presso l'ecocentro di contrada Margiacca, la borsa in plastica dura utile per il trasporto della frazione di rifiuto presso gli ecopunti.«Il vetro - commenta l'amministratore unico, Donato Madaro - è un rifiuto che se smaltito correttamente può essere immortale. Affinché ciò accada è necessario seguire poche e semplici regole: innanzitutto conferirlo senza sacchetti, togliere tappi e coperchi da bottiglie e barattoli, conferire nel carrellato solo questi ultimi».