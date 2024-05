La via Appia a un passo dall'inclusione nel «Patrimonio mondiale dell’umanità», riconoscimento bis per Benevento. Il «Consiglio internazionale per i monumenti e i siti (Icomos)», l’organo tecnico consultivo dell’Unesco, ha dato parere favorevole all’iscrizione de «La Via Appia. Regina Viarum» nella prestigiosa lista. La raccomandazione verrà sottoposta all’approvazione del comitato del Patrimonio mondiale, in programma a New Delhi dal 21 al 31 luglio. A confermarlo è stato il ministro per la Cultura, Gennaro Sangiuliano, sottolineando l'importanza di questo riconoscimento per l’Italia e per le comunità che vivono lungo il percorso bimillenario della Via Appia. «È arrivata una bellissima notizia per l’Italia e per il suo patrimonio culturale - ha affermato il ministro - Icomos, l’organo tecnico consultivo dell’Unesco, ha, infatti, raccomandato l’iscrizione de “La Via Appia. Regina Viarum” nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità. Si tratta di un riconoscimento di eccezionale valore per l’Italia, per la nostra storia e per le comunità che vivono lungo l’antico tracciato della via Appia.

La candidatura è stata promossa dal ministero della Cultura con il coinvolgimento di quattro Regioni - Lazio, Campania, Puglia e Basilicata - 13 tra Città metropolitane e Province, 73 Comuni e 14 enti parco su cui insiste l’antica strada consolare romana e dove sono ancora presenti sue vestigia. A questi enti s’è aggiunto il prezioso contributo della Pontifica commissione di archeologia sacra. Una volta che la candidatura de “La Via Appia-Regina Viarum” sarà approvata dal comitato del Patrimonio mondiale, l’Italia raggiungerà il traguardo di 60 siti riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità confermando, ancora una volta, la sua indiscussa leadership mondiale in questo campo», ha concluso il ministro. Una notizia che non solo riempie di orgoglio l’intera Italia, ma che ha un significato particolare per Benevento, città fortemente caratterizzata dall'antico percorso consolare romano. Basti pensare all'Arco di Traiano, punto chiave del dossier, dal quale partiva la via Traiana realizzata dall'imperatore, o al Ponte Leproso che segnava l'ingresso dell'Appia in città. Il riconoscimento rappresenterebbe il secondo sito Unesco nella città, dopo quello conferito al complesso di Santa Sofia nel 2011. In attesa, della proclamazione finale, resta però da definire la governance, ovvero l’ente gestore del futuro sito Unesco. Un passaggio che nei fatti verrà esperito solo successivamente all’ufficializzazione in calendario a luglio. Angela Maria Ferroni, coordinatrice del comitato tecnico-scientifico che ha guidato il team di verifica in città, tra l’altro a capo del dossier che consentì l’inserimento della Chiesa di Santa Sofia nel sito Unesco «I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)», sottolineando l'importanza della notizia, ha commentato: «Ora è necessario istituire una struttura di governance, essendo un sito ampio. Al momento non è chiaro come sarà costituita. Potrebbe essere una fondazione di partecipazione, ovvero partecipata dal ministero, dalle Regioni e anche dai Comuni. Le fondazioni potrebbero essere una soluzione interessante, ma richiedono un finanziamento più consistente rispetto alle associazioni». Un percorso intrapreso è quello della Fondazione per il cammino della Via Appia, iter avviato dall’ex Ministro della Cultura Dario Franceschini. Altro passaggio importante, sarà poi la verifica dei lavori finanziati nell’ambito del dossier. «Sono stati previsti dei finanziamenti per risolvere i problemi di conservazione di alcuni siti. Per quanto riguarda la candidatura, sono stati chiesti finanziamenti specifici per il restauro dell'Arco di Traiano. In seguito L’organizzazione verificherà che siano stati eseguiti». Ferroni, come si ricorderà, lo scorso settembre, era stata a capo del comitato tecnico-scientifico, costituito da Laura Acampora, Giuseppe Ceraudo, Alfonso Santoriello, Stefania Gigli che aveva ispezionato i siti cittadini. Accompagnati dall’ispettore Sanjin Mihelic, rappresentante croato dell’Icomos (unico componente straniero della spedizione), e con una delegazione del Comune, avevano fatto visita in città, raggiungendo l’Arco di Traiano, l’area del Forum Novum, insediamento romano lungo l’Appia traiana tra Sant’Arcangelo Trimonte e Paduli. E infine, visita a Buonalbergo dove vennero accompagnati dal sindaco Michele Gambarota presso il ponte delle Chianche, uno dei più suggestivi snodi del percorso dell’Appia nel Sannio. In una seconda visita invece, il team di verifica aveva attenzionato il Ponte Appiano ad Apice, uno dei più vistosi resti delle opere infrastrutturali realizzate da Traiano per collegare Roma a Brindisi attraverso il “percorso alternativo” che aveva inizio da Benevento, realizzato dall’imperatore a proprie spese. Nella stessa giornata, vennero inoltre ispezionati anche i reperti presenti lungo il tracciato della via Traiana in contrada Cancelleria e alla località Masseria Grasso, dove è stato riportato alla luce un tratto dell’antica strada.