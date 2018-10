CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 26 Ottobre 2018, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mentre si decide di spostare i tholos che interferiscono con le pale eoliche, si chiede in Regione di far luce sulla compromissione di alcune sorgenti in località Spaccamontagne, della montagna tra Morcone e Pontelandolfo, in cui si sta realizzando l'impianto, costituito da 19 pale eoliche». A renderlo noto, l'associazione ambientalista «La nostra terra il nostro futuro», in seguito alla decisione della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta di «smontare» i tholos che interferiscono con le pale eoliche e rimontarli più in là, e in seguito all'interrogazione presentata dal consigliere regionale Vincenzo Viglione, sul calo di portata idrica di alcune sorgenti, nel territorio di Pontelandolfo, che si ricaricano proprio dall'area montana, sede di più di un cantiere eolico.«Non comprendo come si intenda tutelare queste strutture - dice Angela De Cianni, attivista dell'associazione - che sono state catalogate con competenza e professionalità, segnalando agli enti preposti quelli a rischio devastazione o smantellamento». Si tratta di cinque tholos ricadenti nel comune di Pontelandolfo e di due in quello di Morcone (di questi, uno rimarrà in loco, mentre l'altro sarà delocalizzato), per i quali, in esecuzione del decreto di autorizzazione della Regione Campania relativo alla costruzione del parco eolico, si è provveduto alla dislocazione in un'area immediatamente circostante a quella in cui sorgono attualmente.