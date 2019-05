CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Maggio 2019, 12:00

L'ultima ad arrendersi, in ordine di tempo, è la più antica con 50 anni sulle spalle. Tempra forte, dunque, ma non ce l'ha fatta nonostante la postazione assolutamente privilegiata a un passo dall'Arco di Traiano. E così fuori un altro negozio. Va via anche Graziella Pacifico, instancabile conduttrice del negozio di alimentari, «rider» ante litteram a bordo anche della sua bicicletta con carrello per le consegne a domicilio. «Al piccolo Arco», pochissimi metri quadri ma tanta storia da raccontare. Anche qui si consuma la contraddizione più sanguinosa che colpisce, come un virus, i proprietari dei tanti locali ormai vuoti di via Traiano. «Non concedo sconti dicono quasi tutti , non voglio credere che in un posto del genere non si guadagni tanto da poter pagare un canone di locazione». È la risposta che ha subito anche Graziella mentre cercava di convincere la proprietaria del locale che l'attività commerciale viaggiasse a scartamento ridotto nonostante la vicinanza dell'importante monumento.