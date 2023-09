Viaggio in Italia in 7 podcast, alla scoperta dei Longobardi

Lunedì 2 ottobre inizia un podcast molto psrticolare: un viaggio fra 5 regioni d'Italia, sulle tracce della civiltà dei Longobardi, tra i capolavori di una grande cultura che ha lasciato tracce importanti in varie città.

La miniserie di podcast è realizzata dall'Associazione Italia Langobardorum in collaborazione con il mensile "Dove": gni puntata sarà un viaggio nel tempo, alla scoperta di una civiltà che ha saputo creare un ponte fra mondo Classico e Medioevo, con la voce narrante di Simona Tedesco, direttrice del mensile, che racconterà le sette mete del sito seriale "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)" inserito dal 2011, tra i Patrimoni UNESCO dell'umanità.

Il podcast dedicato a Benevento sarà trasmesso giovedì 19 ottobre, dopo l'avvio dedicato a Cividale del Friuli (Ud), dove resta il tempietto Longobardo nell'area della Gastaldaga, e il complesso Episcopale; poi sarà la volta di Brescia con l'area monumentale del complesso monastico di San Salvatore il 5 ottobre, mentre il lunedì successivo il podcast riguarderà il castrum con la Torre di Torba e la Chiesa di Santa Maria foris portas a Castelseprio Torba (Va).

Si arriva poi in Umbria, con le puntate del 12 e 16 ottobre sulla Basilica di San Salvatore a Spoleto (Pg) e sul il Tempietto del Clitunno a Campello sul Clitunno (Pg) per finire con la puntata sul complesso di Santa Sofia a Benevento, in onda il 19 ottobre ed il Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo (Fg) il 23 ottobre.

I podcast saranno fruibili dal sito web di Dove Viaggi canale Viaggi del Corriere della Sera, e sul sito dell'associazione Italia Langobardorum, oltre che su Spotify. Buon ascolto!