È stato rinviato a giudizio con processo fissato per il 12 giugno un uomo di 56 anni, beneventano, accusato di maltrattamenti, diffamazione e diffusione di immagini e video riguardanti rapporti sessuali avuti con una donna con cui aveva avuto una relazione e che vive in un centro della valle Telesina. L'uomo, dal luglio dello scorso anno è già destinatario di un provvedimento che gli impedisce di avvicinarsi a lei. Nell'udienza di ieri mattina, davanti al Gup Vincenzo Landolfi, in difesa dell'uomo ha parlato l'avvocato Gerardo Giorgione, mentre la donna è assistita dall'avvocato Maria Carmela Cicchiello. Il pubblico ministero Giulio Barbato ha chiesto il rinvio a giudizio dell'uomo, richiesta poi accolta dal Gup.

La vicenda giudiziaria ha avuto inizio dopo una prima denuncia presentata ai carabinieri di Cerreto Sannita nel 2004 e che non aveva avuto seguito. La donna, poi, aveva integrato quando già denunziato con un nuovo esposto, tenuto conto che nel frattempo le sue condizioni di vittima di una serie di atti persecutori da parte dell'uomo era divenute insostenibili. Una denuncia che la donna ha presentato nel febbraio del 2022 alla Questura di Benevento, in particolare alla speciale sezione della Squadra Mobile che segue questo tipo di reati.

In questa nuova denuncia, molto più dettagliata, rispetto alla precedente ha riferito una serie di episodi che si erano verificati negli anni passati. L'uomo, infatti, è accusato di aver procurato ferite alla donna, torcendole un braccio dietro la schiena, nel corso di un litigio scoppiato nell'aprile del 1998. La vittima fu costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale Fatebenefratelli che emettevano una prognosi di dieci giorni.

Inoltre nel corso di una nuova lite, questa volta scoppiata nel 2000, l'uomo l'avrebbe schiaffeggiata, facendola finire con la testa contro un mobile della cucina e procurandole una ferita alla fronte che resero necessario il ricorso a punti di sutura. Comportamenti che sarebbero proseguiti anche successivamente, con percosse continue all'ex compagna.

Dal dicembre del 2021 al marzo del 2022, l'uomo, inoltre, avrebbe pubblicato su Whatsapp, rendendoli visibili anche ad altri contatti, 26 post con immagini accompagnate da un linguaggio offensivo e con epiteti volgari. In questi post metteva in evidenza che la donna aveva una relazione con un altro, offendendole quindi la reputazione. Infine, nel febbraio del 2022, avrebbe diffuso sempre su Whatsapp video registrati durante i rapporti sessuali che aveva avuto con la ex compagna. Chiaramente queste immagini, dopo un provvedimento di sequestro che ha riguardato le apparecchiature informatiche utilizzate dall'uomo per l'invio, sono state allegate insieme agli altri documenti all'informativa che la Squadra Mobile ha inviato alla Procura e su cui il magistrato aveva fatto scattare il provvedimento con cui è stato disposto il divieto di avvicinamento.