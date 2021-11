«Video pedoporno nel pc»: l'arresto di don De Blasio sconvolge fedeli e preti

La notizia è deflagrata con l'effetto di una bomba in città e nell'ambiente ecclesiastico, non solo beneventano. L'arresto di don Nicola De Blasio, direttore della Caritas, è stato come il classico fulmine a ciel sereno, sicuramente inaspettato. L'accusa, quella di detenzione di materiale pedopornografico, precisamente video e file nel pc, mossa dalla Procura di Torino, è di quelle che mettono i brividi. E che sconvolgono e sconcertano. Chi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati