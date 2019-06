Mercoledì 12 Giugno 2019, 14:18

Vietato sputare a terra. È scritto in un'ordinanza del comune di Calvi, nel beneventano. Autore del singolare provvedimento il sindaco, Armando Rocco. Il primo cittadino scrive: «È vietato sputare, sputare gomme americane sul selciato». Il provvedimento rientra in uno più generale di divieto di abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, ma prevede una serie di divieti per la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente. Non si potrà, ad esempio, «bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche» o «soddisfare i bisogni corporali al di fuori dei luoghi ad essi assegnati». Chi violerà i divieti sarà punito con una multa minima di 25 euro fino a una massima di 500.