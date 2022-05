«Nonno vigile», parte il servizio per tre scuole

BENEVENTO - Al via presso le scuole Federico Torre, San Modesto e Pascoli il servizio di sorveglianza e supporto nell’attraversamento delle strade denominato «Nonno Vigile». L’importante iniziativa di volontariato è, com’è noto, offerta dalla sezione di Benevento dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato nell’ambito del recente protocollo d’intesa firmato con il Comune. A darne notizia sono l’assessore al Traffico, Attilio Cappa, e l’assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, che rinnovano il ringraziamento dell’amministrazione guidata dal sindaco Clemente Mastella all’associazione degli agenti in congedo per il prezioso e generoso apporto offerto a tutela della sicurezza dei bambini.