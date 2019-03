Sicurezza, ripresi gli incontri dei vigili del fuoco di Benevento nelle scuole

Mercoledì 27 Marzo 2019, 19:06

BENEVENTO - Con la scuola dell'Infanzia dell'Istituto Padre Isaia Columbro è iniziata a Benevento la nuova stagione degli incontri con la scuola che vedranno gli uomini e le donne del comando provinciale Vigili del fuoco di Benevento, con il supporto della Associazione Nazionale Vigili del fuoco in congedo, impegnati in varie tappe, tra la sede e i vari plessi scolastici della provincia. Numerose le richieste di incontrare i vigili per parlare di sicurezza e per conoscere il lavoro del «pompiere». Sono pronti vari progetti scolastici: da quelli sulla legalità a quelli riguardanti l'ambiente e il rispetto della natura, dai progetti sul valore della sicurezza a quelli delle visite didattiche, tutte motivazioni per promuovere la cultura della sicurezza.In questo primo incontro i bambini e le loro insegnati si sono lasciati trasportare per un po' nel mondo del vigile del fuoco e coinvolgere dalle attività che sono state proposte: i filmati dei biricchini «Filippo e Briciola», la storia dell'imperatore Augusto, la filastrocca delle buone regole e, poi, la visita agli automezzi, lo spegnimento con il naspetto e le sirene dei pompieri.