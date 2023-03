In realtà l'appuntamento con il Vinitaly, che quest'anno si terrà dal 2 al 5 aprile nella storica sede di Verona, è molto più di una ricorrenza fieristica. Per chi fa vino, per quanti sono immersi in questo mondo, il Vinitaly è una sorta di capodanno: si fanno i bilanci dei dodici mesi trascorsi e si pongono gli obiettivi per quelli a venire.

Lo sa bene Nicola Matarazzo, direttore del Consorzio tutela vini Sannio, che da una vita segue le vicende del comparto vitivinicolo della provincia e che traccia le linee del percorso fatto, fotografando il momento del settore.

«Il Sannio segue la tendenza mondiale dice - fatta di grandi cambiamenti e caratterizzata da una costante evoluzione. Parlare di vini è sempre un parlare al plurale. Esistono realtà molto differenti tra loro, ognuna con le proprie caratteristiche, i propri punti di forza e di fragilità. Tutte però traducono la cultura del territorio, raccontano del proprio passato, di dove nascono e vengono prodotti. Nel nostro caso parlano di una cultura mediterranea ma con elementi propri solo delle aree interne».

Su quali siano gli elementi di novità rispetto al passato e quali siano i cambiamenti che le aziende si trovano ad affrontare oggi, Matarazzo spiega: «Nei contesti di punta, nelle regioni che fanno da traino all'intero settore nazionale, le attività non si possono definire più esclusivamente agricole, ma sono vere e proprie realtà industriali, dove ci sono ruoli e gruppi di lavoro ben definiti, che sviluppano i tanti aspetti legati all'attività: dalla produzione, alla distribuzione, dall'internazionalizzazione al marketing. In questo contesto il Sannio è una piccola realtà che si difende attraverso produzioni di qualità, in un ambiente ancora autenticamente agricolo».

Una realtà che seppur piccola nel panorama italiano, rappresenta un settore di primaria importanza per l'economia del territorio. Basti pensare che la sola provincia beneventana detiene la leadership nel comparto vitivinicolo della Campania, pesando per oltre il 50% sull'intera produzione di vino della regione. «Certamente - ammette il direttore del Consorzio Vini Sannio il vino è un asset del contesto produttivo sannita e regionale. Una produzione che acquista una rilevanza ancor maggior per gli aspetti culturali e sociali che la caratterizzano. Elementi, questi, che non possono essere slegati da quelli prettamente economici. D'altra parte, basta guardarsi attorno per intuire l'importanza di una produzione che disegna, con interminabili filari, intere colline di questa parte interna di sud Italia».

Ed il «vigneto Sannio» con i suoi diecimila ettari vitati, 7900 imprenditori viticoli, 100 aziende imbottigliatrici per oltre 1 milione di ettolitri di vino prodotto, tre denominazioni di origine e una indicazione geografica per più di 60 tipologie di vini, sbarcherà a Verona con 34 cantine riunite sotto lo stand del «Consorzio vini Sannio».

Una folta rappresentanza che avrà la grande responsabilità di fornire uno spaccato fedele di una storia millenaria e che dovrà raccontare al meglio le ragioni di quel «Nel Sannio coltiviamo emozioni», frase che campeggia fieramente all'ingresso del consorzio. Una storia millenaria in cui il vino, con le sue stagioni, la vendemmia ed i riti che lo accompagnano, ha scandito le giornate di generazioni di famiglie di agricoltori, regolando, di fatto, il tempo di piccole comunità locali disseminate nelle aree tra il massiccio del Matese e il Taburno, e dalle pendici del Taburno al fiume Calore. «Il Consorzio è una realtà importante che nasce sull'onda di questa storia dice Matarazzo ; un vanto per il sistema Sannio, che conta ormai milleseicento soci e che raggruppa le aziende dell'intera filiera, promuovendo azioni per la valorizzazione delle tante etichette di qualità ed a tutela dell'intero comparto, contro la dilagante contraffazione dei nostri prodotti ed a difesa della loro tracciabilità».