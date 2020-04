«Chi pensa di poter abbassare la saracinesca sui campionati dall’oggi al domani, probabilmente non ha ben compreso la gravità della situazione in cui versa l’azienda calcio». Queste le dichiarazioni rilasciate dal presidente Oreste Vigorito a Sky Sport 24, e rivolte a tutti coloro che ancora osteggiano la ripresa dell’attività agonistica, nonostante il rischio, sempre più concreto, di collasso economico e paralisi giudiziaria del sistema in caso di annullamento dei tornei. La volontà generale è quella di condurre in porto, a qualsiasi costo, la stagione interrotta dall’emergenza pandemica ma dal dibattito emerge ancora qualche voce fuori dal coro, a cui il patron giallorosso indirizza un messaggio forte e chiaro. Poi, un commento sul futuro del Benevento. «Noi siamo in A già da mesi. Negarci la massima serie sarebbe un grave torto verso i sacrifici profusi da tutti coloro che hanno contributo a renderci il fenomeno calcistico della stagione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA