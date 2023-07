Villa dei Papi «chiusa per vergogna»

«Chiuso per vergogna». È il messaggio chiaro comparso oggi davanti ai cancelli di Villa dei Papi a Benevento,storica struttura chiusa al pubblico da mesi per la pericolosa presenza di cinghiali.

Una protesta pacifica ma d'impatto che segue i recenti raid vandalici all'interno dell'edificio del quartiere Pacevecchia e dei numerosi avvistamenti di branchi di ungulati all'interno degli splendidi giardini, frequentati quotidianmente da molti cittadini.

Si attendono ora risposte da Comune e Provincia, che gestiscono la struttura. Come noto a maggio il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il presidente della Provincia, Nino Lombardi, avevano sottoscritto un protocollo d'intesa per far ripartire Villa dei Papi, attraverso un progetto di 8 milioni di euro che Palazzo Mosti incasserà dal Programma operativo nazionale Metro plus - Città medie Sud 2021-2027.

Alla Rocca spetterà invece la manutenzione del sito, e in particolare dei 28.885 metri quadrati a verde.

Ma a distanza di oltre un mese e mezzo dal provvedimento adottato per motivi di sicurezza, alla luce della presenza dei cinghiali, il rischio è che i cancelli del parco restino chiusi per l’intera estate, anche perché senza la certezza dell'eliminazione del pericolo non ci sarà nessuno disposto a firmare l'ordinanza di riapertura.