Resterà chiusa, probabilmente ancora per altri anni, la storica Villa Perrotta, uno dei simboli della città, dichiarata dal Ministero per i beni e le attività culturali «bene di interesse particolarmente importante». Il complesso edilizio situato a ridosso del salto di quota naturale che separa viale Atlantici da via delle Puglie, e che si compone di due edifici separati (una villa padronale e una dependance), come noto è di proprietà dell'Unisannio dal febbraio del 2007. Da oltre 20 anni è chiusa e, dopo essere stata messa in sicurezza, è abbandonata al proprio destino. Particolare la storia dell'immobile, pervenuto all'ateneo in virtù di una donazione liberale fatta dalla vecchia proprietaria, Carmela Fiatarone, vedova del defunto Domenico Perrotta. Prima del trasferimento all'ateneo, c'è stata anche una lunga vertenza che ha portato al giudizio in ramo civile in considerazione di appelli e ricorsi effettuati da terze parti interessate.

L'accordo sulla destinazione d'uso imposta dalle specifiche condizioni riportate nell'atto di donazione per la villa padronale, prevede di realizzare una sede per la stessa Università del Sannio destinata a eventi culturali, filantropici e per attività di ricerca e servizi agli studenti. La donazione, invece, prevedeva l'istituzione di un centro studi di diritto internazionale, pena la nullità dell'atto. Il problema è che, pur essendo stato stilato un apposito progetto per il quale, stando a indiscrezioni, sarebbe stato reperito anche un finanziamento di 1,5 milioni di euro per interventi di restauro e riqualificazione funzionale, energetica e di consolidamento strutturale-funzionale, volti alla riduzione del rischio sismico e a supporto della complessiva riqualificazione architettonica e impiantistico-energetica, mancano le relative e obbligatorie autorizzazioni per l'attuazione del programma. In effetti, la Soprintendenza avrebbe dato il proprio assenso esclusivamente alla ristrutturazione, ma non a modifiche indispensabili per consentire di creare una struttura al servizio di Unisannio e quindi per le finalità richieste dalla vedova Perrotta.

Si tratta, dunque, di un caso di difficile soluzione, visto che ci sono dei vincoli anche di natura legale che, in caso di cambiamenti, potrebbero far saltare la donazione. La villa padronale, che nei piani del management di Unisannio sarebbe dovuta diventare un fiore all'occhiello anche a livello di rappresentanza, costituisce il tipico esempio di architettura di inizio secolo, con apparati decorativi e articolazione tipologico-funzionale del liberty degli anni 20. Fa parte di un insieme di costruzioni signorili del cosiddetto Piano urbanistico Piccinato, costituito da ville costruite tra il 1930 e il 1932, unitamente alle palazzine dei Mutilati e invalidi di guerra, progettate dall'architetto Vincenzo Miccolupi insieme agli ingegneri Antonio Fabrizio e Francesco Tibaldi. Attualmente è una sorta di villa fantasma, disabitata da quasi tre decenni. Tra l'altro non è utilizzabile e versa in uno stato d'abbandono che con il passare dei mesi anche, a livello di decoro, si manifesta in maniera sempre più evidente. Lo scorso anno, tra l'altro, anche in virtù di segnalazioni fatte da cittadini residenti nella zona, è stato messo in sicurezza sul piano dei rivestimenti e per eventuali incursioni o raid vandalici, ma nel cortile fanno bella mostra erbacce, pezzi di marmo o calcinacci caduti e rifiuti. Fondamentale, a questo punto, trovare una soluzione che pare stia a cuore a tutti, al di là dell'immobilismo di questi lunghi mesi.