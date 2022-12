Dopo il momentaneo stop all'installazione delle casette di legno per i mercatini di Natale, nella zona adiacente la Rocca dei Rettori, ieri è stata raggiunta l'intesa per garantire il via all'iniziativa in piazza IV Novembre, dove sabato erano iniziate le operazioni di montaggio senza che gli organizzatori fossero in possesso delle autorizzazioni. Una mancanza che ha spinto i vigili urbani a sospendere i lavori. «Si è trattato di far combaciare le due progettualità che riguardavano i due mercatini che, confermo, si faranno sia all'interno della Rocca dei Rettori, sia in piazza IV Novembre», spiega l'assessore alle Attività produttive, Luigi Ambrosone.

APPROFONDIMENTI Pozzi, riparte la caccia alla sorgente dei veleni «Ma l'acqua è potabile» Investito 51enne beneventano su viale Mellusi dopo scontro tra due auto Montesarchio, Antonio D’Amelio muore a 15 anni stroncato da malore improvviso

Il nodo, quindi, è stato sciolto a Palazzo Mosti, con un doppio vertice che ha coinvolto tutti gli attori interessati alla vicenda e che è servito a risolvere l'impasse autorizzazioni. «In questo modo prosegue abbiamo fatto in modo che gli acquirenti e i turisti possano avere ampia scelta e una maggiore possibilità di acquisti». Il risultato è stato raggiunto al termine del doppio summit, convocato d'urgenza da Ambrosone e dal dirigente Gennaro Santamaria, con l'associazione Sannitamania e la Pro Loco di Benevento, guidata da Giuseppe Petito. Al termine di una giornata frenetica a Palazzo Mosti, infatti, sono arrivate tutte le autorizzazioni che permetteranno il regolare svolgimento degli eventi. «Dovevamo superare solo una questione tecnica e burocratica. Ma adesso siamo pronti conclude Ambrosone abbiamo consegnato i due piani di sicurezza e l'8 dicembre partiranno i mercatini».

Caso risolto, quindi, dopo il polverone alzato all'indomani dell'intervento della polizia municipale che sabato aveva bloccato il montaggio delle casette in piazza IV Novembre. Alla richiesta dei vigili, infatti, gli operai che stavano installando le strutture non erano in possesso dei permessi. «Abbiamo accelerato per avere le autorizzazioni formali spiega Antonio De Cristoforo, mente di Sannitamania e ora tutto è stato risolto. Partiremo per l'Immacolata, un piccolo antipasto di quello che sarà il Natale beneventano. Avevamo già presentato il piano di sicurezza e del resto sono anni che organizziamo eventi, non avremmo mai commesso una leggerezza del genere, sappiamo come muoverci. Abbiamo agito dopo ok verbale. Semplicemente non si sono incastrati i tempi. Alla fine del tavolo tecnico è arrivata l'autorizzazione per l'installazione del villaggio di Natale». Rimosso, invece, il parallelepipedo pubblcitario issato dall'associazione promotrice del Villaggio del gusto, che oscurava la Rocca dei Rettori. Salterà, invece, lo spettacolo di piromagia Incendio nella Rocca organizzato dalla Pro Loco per motivi di sicurezza legati alla presenza ravvicinata delle casette di legno.

Seppur con qualche intoppo, prosegue a passo spedito l'organizzazione del Natale a Benevento: da una parte la settima edizione di InCanto di Natale Pax Cordis, la rassegna natalizia promossa e organizzata dal Comune, in collaborazione con la Provincia e Sannio Europa e con la partecipazione del conservatorio Nicola Sala, dall'altra la magia dei mercatini natalizi di Sannitamania e l'allestimento della Rocca incantata, che accoglierà i mercatini, gli stand con prodotti tipici, il villaggio di Babbo Natale, musica, spettacoli, esposizione di presepi, laboratori creativi per i bambini, la fabbrica del regalo. Appuntamenti, quest'ultimi, organizzati dalla Pro Loco Samnium e previsti dall'8 all'11 e dal 15 al 18 dicembre. Sempre nello stesso quadrante, poi, confermato il posizionamento delle Giostre incantate come da copione nel cartellone comunale, che si chiuderà il 6 gennaio con il concerto, al teatro Comunale, di Bruno Venturini. Per tutto il periodo natalizio, inoltre, sarà attivo il foyer del teatro Comunale, ci saranno spettacoli lungo corso Garibaldi e molto probabilmente un atteso concerto di Capodanno, già deliberato nell'ultima giunta comunale.