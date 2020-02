La dea bendata torna a baciare Telese con un «Gratta e vinci». Nella mattinata di ieri il colpo da 10mila euro presso il «Tabacchi Pingue» di via San Giovanni, a qualche chilometro di distanza dal centro abitato lungo la provinciale di collegamento con Amorosi. Un biglietto da 20 euro del «Maxi milardario» ha permesso di portare a casa la vincita. Una sequenza di più numeri e simboli vincenti che non hanno lasciato spazio ad altre possibili interpretazioni. Incredulità e stupore che in pochi minuti hanno contagiato l’esercizio non nuovo a tali vincite. «Come spesso accade in queste occasioni - dice Vittorio Pingue - non è possibile fare nomi, ed è giusto che sia così. Posso solo dire che si tratta di un forestiero. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa gioia». La notizia sì è diffusa subito nel centro termale e sebbene non si tratti di una grande somma c’è la curiosità sulle generalità del fortunato giocatore. © RIPRODUZIONE RISERVATA